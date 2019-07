Es sind noch Plätze frei

In Kürze finden an der Volkshochschule einige neue Kurse statt, für die man sich noch anmelden kann. Am Samstag, 6. Juli, von 10 bis 17 Uhr gibt es einen Einführungsworkshop in die Stressreduktion. Das MBSR-Achtsamkeitstraining (Mindfulness-Based-Stress-Reduction) von Prof. Jon Kabat-Zinn richtet sich an alle Menschen mit beruflichem und privatem Stress, die ihr Leben bewusster gestalten wollen. Interessierte erhalten im Kurs einen Einblick in die Methode und probieren verschiedene Meditationsübungen aus.

Ab Mittwoch, 8. Juli, geht es an vier Vormittagen von 9.30 bis 12.30 Uhr um den sicheren Umgang mit dem PC. Themen sind unter anderem das sichere Bewegen im Internet (Suchen, Kaufen, Verkaufen, das Herunterladen von Informationen, Musik und Videos mit Möglichkeiten und Risiken), sicheres Bewegen auf den verschiedenen Speichermedien sowie das Anschauen und Verwalten von Bildern auf dem PC und das Einrichten der Windows-Oberfläche.

Nähere Auskunft und Anmeldung im VHS-Büro (Tel.: 0971/807 12 10) oder im Internet unter www.vhs-badkissingen.de. sek