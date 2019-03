Es sind noch Plätze frei

Für folgende Kurse der Volkshochschule Thurnau - Kasendorf - Wonsees sind noch Plätze frei: Smartphones für Einsteiger (zwei Kurse) ab Montag, 1. April; "Aroha"-Fitnesssport (zwei Kurse) ab Montag, 1. April; Faszientraining ab Donnerstag, 4. April; Stressbewältigung im Alltag und Beruf ab Dienstag, 2. April; der Kurs "Englisch für Fortgeschrittene und Wiedereinsteiger" wurde verschoben, Beginn ist nun am Mittwoch, 3. April; Outlook-Grundkurs ab Freitag, 5. April; Dorn-Therapie - Rückenschmerzen sanft heilen am Dienstag, 9. April; Apitherapie - Hausapotheke aus dem Bienenstock am Mittwoch, 10. April.

Nähere Informationen und Anmeldeformulare zu den einzelnen Kursen und Vorträgen gibt es im Internet unter www.thurnau.de oder im Rathaus Thurnau unter der Telefonnummer Telefon 09228/9510. red