Es sind noch Plätze frei

Für nachfolgende Veranstaltungen der Volkshochschule Kulmbach ist noch eine Anmeldung möglich:

Donnerstag, 21. Februar: 19 Uhr "Die Fünf Tibeter" - Wünschen Sie sich neue Energie und Kraft?

Montag, 11. März: 9 Uhr Nähtreff; 16 Uhr Kampfkunst - Koordination - Konzentration für Kinder ab vier Jahren; 17.15 Uhr Englisch für Anfänger, zweites Semester; 17.30 Uhr Junge VHS: "Die ersten Meter mit der Nähmaschine"; 18.30 Uhr Französisch für Anfänger mit Vorkenntnissen; 18.30 Uhr Budo - Gymnastik und Körperkraft; 18.30 Uhr Spanisch-Anfängerkurs für Reisende; 18.30 Uhr Kickboxen und Selbstverteidigung; 18.45 Uhr Bodyworkout, 19.30 Uhr Beweglichkeitstraining.

Dienstag, 12. März: 18 Uhr Zeichnen für Neu- und Wiedereinsteiger; 18.30 Uhr Englisch-Mittelstufe ab Lektion eins; 19.30 Uhr Zeichnen Fortsetzungskurs, 19.30 Uhr Pilates und Fazientraining.

Mittwoch, 13. März: 8.30 Uhr Tai Chi (Yang Stil); 17 Uhr Jungbleibertraining;

17 Uhr ganzheitliches Hatha-Yoga; 18.30 Uhr Taekwon-Do.

Donnerstag, 14. März: 9 Uhr Yoga sanft und entspannt; 17 Uhr Deutsch als Fremdsprache für Anfänger; 18.30 Uhr Deutsch als Fremdsprache A1; 18.30 Uhr Tiefenentspannung mit Klangschalen; 19 Uhr Ist Osteoporose beeinflussbar?, 19.30 Uhr Englisch-Auffrischungskurs.

Freitag, 15. März: 9 Uhr Rückengymnastik; 17.30 Uhr Hatha-Yoga; 18 Uhr PC- Grundlagenkurs.

Samstag, 16. März: 13.30 Uhr Body & Soul

Sonntag, 17. März: 14.30 Uhr Kräuterwanderung.

Montag, 18. März: 18 Uhr "Raus aus der Nettigkeitsfalle"; 18 Uhr orientalischer Tanz für Anfänger.

Das komplette Angebot ist im aktuellen Programmheft oder unter www.vhs-kulmbach.de zu finden. Anmeldungen über Internet, per E-Mail (vhs@stadt-kulmbach.de), per Fax (09221/ 940349), per Post oder in der VHS direkt. Weitere Infos unter Telefon 09221/940269. red