Es sind noch Plätze frei

Die BBV-Touristik bietet auf Anregung des Bildungswerks des BBV-Kreisverbands Kulmbach an sechs Terminen im Juli und August Ein-Tages-Busfahrten nach Kitzingen an. Besucht wird dabei auch die Schwanfelder Ölmühle in Abtswind. Nach der Stadtführung in Kitzingen ist noch freie Zeit zur Verfügung. Für die Fahrten am 27. Juli, 1. und 10. August sind noch Plätze frei. Anmeldung und weitere Auskunft bei der BBV-Geschäftsstelle in Kulmbach, Konrad-Adenauer-Straße 4, Telefon 09221/97560. red