Es rockt in der Rhönfesthalle

Die Band Viva Germania ist am Samstag, 9. Februar, in der Rhönfesthalle Stangenroth zu sehen. Einlassbeginn ist um 21 Uhr. Karten gibt es ausschließlich an der Abendkasse. Die Band hat es sich zum Ziel gesetzt, den Deutschrock salonfähig zu machen. Die Bandmitglieder, allesamt Musiker mit jahrelanger Bühnenerfahrung in Bands wie Barbed Wire, Javelin, All-Star- Band und Awake, haben ihr Herzblut investiert und kombinieren hohe Professionalität und Konzertroutine mit Neugier und Experimentierfreudigkeit. Die Show auf der Bühne, die Lichtshow und der Sound spielen dabei eine wichtige Rolle. Foto: Danny Thurm