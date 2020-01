Es roch verdächtig im Auto

Ein verdächtiger Geruch stieg am frühen Samstagmorgen Beamten der Kronacher Polizeiinspektion bei der Kontrolle eines Pkws mit Coburger Zulassung in die Nase. Da die Kontrolle des 22-jährigen Fahrers jedoch negativ verlief, wurde der Beifahrer näher in Augenschein genommen, teilte die Polizei in ihrem Bericht mit. Bei diesem konnten schließlich rund zwölf Gramm Marihuana, verschiedene Rauschgiftutensilien sowie verschreibungspflichtige Medikamente, für die kein Rezept vorlag, sichergestellt werden. Der junge Mann muss sich nun wegen Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz sowie nach dem Arzneimittelgesetz verantworten. pol