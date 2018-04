Es muss sich etwas ändern in der Altenpflege

Zum Artikel "Altenpflege kämpft mit Personalnot" (Bayerische Rundschau vom 7./8. April) erhielten wir folgende Zuschrift:



Der Arbeitsmarkt ist leergefegt, es fehle an Nachwuchs! Warum das so ist, wird wieder mal mit leeren Phrasen und Zahlenstatistiken beantwortet. Aber schauen wir doch mal hinter die Kulissen: Es gibt bestimmt viele junge Leute, die den sozialen Berufsweg gehen möchten und in der Pflege lernen wollen. Aber wenn dem Schulleiter der Ausbildungsschule ein Gesicht nicht passt, muss man seine Ausbildung mit zwei Fünfern (in nicht pflegerelevanten Fächern) im Zwischenzeugnis abbrechen und darf die Ausbildung nicht weiterführen! Andere hatten weit schlechtere Noten und sind immer noch dabei.

In vielen Einrichtungen werden Azubis als vollwertige Pfleger missbraucht und allein gelassen (daher auch die schlechte schulische Leistung), wohl um Geld zu sparen. Spätestens dann verlieren viele den Mut. Es scheint sowieso hauptsächlich ums Geld zu gehen. Wie kann es denn sein, dass die großen Dachverbände ständig investieren und bauen können? Warum investiert man nicht in Personal, damit vorhandenes entlastet und Patienten akkurat gepflegt werden können?

Da geht es schon lange nicht mehr um den Menschen, ob Bewohner, Patient oder Angestellter. Das sind Wirtschaftsunternehmen die wahrhaftig über Leichen gehen! Die Beschäftigten strecken die Flügel, wollten sie doch ursprünglich Menschen helfen und nicht gezwungen sein, diese unwürdig zu behandeln! Herr Söder gab ja kürzlich ein hoffnungsvolles Statement über die Pflege in Bayern ab, hoffen wir, dass dies nicht nur leere Worte sind und sich endlich etwas grundlegend ändert!



Susanne Hempfling

Kulmbach