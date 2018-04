Es lockt die Glut

Es gibt kein "zu nass" oder "zu kalt" für jemanden, der grillen will. Daran müssen sich - Gleichberechtigung hin oder her - viele Frauen gewöhnen, weil viele Männer gerne grillen wollen, egal was kommt. Der Wetterbericht sagt Sonnenschein voraus? Das reicht schon, um den Einkaufszettel um das Stichwort "Grillgut" zu ergänzen. "Grillgut" meint dann nahezu alles, von Würsten, Bauchscheiben zu Steaks, weiter über Senf, Weißbrot, Ketchup, Salat hin zu Grillanzünder und Grillkohle. Schlimmstenfalls meint das sogar einen neuen Grill, wenn der alte es zur Saisoneröffnung nicht mehr tut. Oder eine neue Sitzgarnitur für die Terrasse...

Dass die Sonne entgegen dem Wetterbericht nur zeitweise rausschaut, ein kräftiger kalter Wind weht und es viel zu ungemütlich zum Sitzen ist, stört dann gar nicht mehr. Hauptsache, es ist angegrillt. Dann viel Spaß! sb