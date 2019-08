Es krachte vehement

Am Montagmorgen fuhr eine Pkw-Fahrerin mit ihrem VW auf der Kreisstraße 9 von Kehlbach in Richtung Buchbach. Auf Höhe Einmündung nach Langenau bog sie rechts ab. Zum gleichen Zeitpunkt bog ein Mercedesfahrer von Buchbach kommend ebenfalls nach Langenau ab. Die VW-Fahrerin hätte aufgrund Verkehrszeichenregelung Vorfahrt gewähren müssen, übersah dies jedoch. So kam es zum Zusammenstoß, bei dem glücklicherweise nach ersten Erkenntnissen niemand verletzt wurde. Es entstand jedoch ein geschätzter Gesamtschaden von 15 000 Euro. pol