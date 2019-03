Es krachte im Kreisverkehr

Auf rund 15 000 Euro schätzt die Kronacher Polizei den Sachschaden, der bei einem Verkehrsunfall am vergangenen Sonntag gegen 12 Uhr am Kreisel in Gundelsdorf entstand. Der Fahrer eines Pkw vom Typ Audi A6 befuhr die B 85 aus Kronach kommend in Richtung Gundelsdorf und bog in den dortigen Kreisverkehr ein. Zeitgleich fuhr ein Mercedes-Vito-Fahrer von der Kreisstraße 25 aus Richtung Birkach kommend in den Kreisverkehr ein und übersah hierbei den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Audi. Der Audi war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. pol