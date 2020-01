Es krachte gewaltig

Gesamtsachschaden in Höhe von knapp 40 000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am späten Montagnachmittag auf der B 173 bei Neuses. Kurz nach 17 Uhr befuhren gleichzeitig der 22-jährige Lenker eines VW-Transporters aus Nürnberg sowie ein 49-jähriger Audifahrer aus Kronach die zweispurig ausgebaute B 173 in Richtung Küps. Beide befanden sich etwa auf gleicher Höhe, als der Transporterfahrer zu spät bemerkte, dass der linke Fahrstreifen für ihn endet. Er zog deshalb abrupt nach rechts und fuhr dem Audi dabei seitlich ins Heck. Dadurch wurde dieser in die Leitplanke gedrückt. Erst rund 150 Meter weiter kamen beide Fahrzeuge zum Stehen.

Die beiden Fahrzeugführer erlitten lediglich Prellungen. Aufgrund der nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge und des entstandenen Trümmerfeldes aus Warnbaken, Fahrzeugteilen und Schotter musste die B 173 in Richtung Küps für rund eineinhalb Stunden total gesperrt werden. Für die Umleitungsmaßnahmen wurden die Feuerwehren aus Neuses und Kronach alarmiert. pol