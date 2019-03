Es krachte beim Rückwärtsfahren

Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich entstand am Donnerstag um 11 Uhr bei einem Verkehrsunfall vor einer Ampel am Thüringer Kreuz. Eine 60-jährige Coburgerin fuhr, an der Ampel stehend, mit ihrem Citroën rückwärts. Dabei achtete sie nicht auf den hinter ihr wartenden Verkehr. Sie stieß mit ihrem Fahrzeugheck gegen die Front eines BMW. Dabei entstand geringfügiger Schaden an den Stoßstangen der beiden Fahrzeuge. Gegen die 60-jährige Unfallverursacherin ermittelt die Coburger Polizeiinspektion wegen einem Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung.