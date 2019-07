Es kommt auf die Persönlichkeit an

Mit ganz unterschiedlichen Abschlüssen entließ die Rückertschule 62 Neuntklässler.

Entlassen wurden mit dem Mittelschulabschluss, dem qualifizierten Mittelschulabschluss und dem Theorie entlasteten Mittelschulabschluss. Diese 62 erfolgreichen Schüler waren sowohl in Regelklassen (9A), in Ganztagesklassen (9G) als auch in Übergangsklassen (9ÜG) schulisch Zuhause.

Die jeweils drei Besten der Abschlussklassen wurden besonders prämiert. Ebenso hervorgehoben wurden zwei weitere Schülersprecher, die sich mit hohem Engagement für das Schulwohl eingesetzt haben.

Aus der 9A waren das: Diana Meleshkina, Lisa Köppl (Notendurchschnitt 2,2), Fatima Nagy (2,2) und Jan Koch (2,2). Aus der Ganztagesklasse 9G Elias Grüner, Sana Damlakhi (2,0), Rand Younes (1,5) und Kevin Dengel (2,3). Aus der Übergangsklasse 9ÜG wurden ausgezeichnet Akram Ali (2,53), Aria Forouzandeh Joumeghani ((2,13) und Fadila Younes (2,53).

Rektor Norbert Trütschel lobte die Schüler für ihre hervorragenden Leistungen. Er verglich die erzielten Erfolge mit den Leistungen der ersten Mount Everest Bezwinger Hillary und Norgay. Beide hätten zu ihrer Anfangszeit erst einmal kleinere Hügel in ihrer Heimat erklommen und ihre Leistungen dann kontinuierlich gesteigert. Weiter betonte der Rektor: " Ihr müsst euch nun neue Gipfel suchen, die ihr anstreben wollt, damit ihr auch in Zukunft Freude daran haben werdet, den Weg nach oben zu erklimmen."

Schulamtsdirektor Uwe Dörfer sprach den jungen Damen und Herren Mut zu. "Das eine oder andere wird später ins Bewusstsein zurückkehren. Das gilt für Positives und Negatives. Entscheidend ist, dass ihr wisst, wer ihr seid und was ihr wollt. Schaut der Wirklichkeit ins Auge und nehmt die Herausforderungen an", so Dörfer. Lebenslanges Lernen laute das Motto. Auch in einer digitalisierten Welt komme es auf die eigene Persönlichkeit an. Dörfer motivierte die Absolventen: "Ihr fallt mal auf die Nase. Steht wieder auf!" Er wünschte den ehemaligen Schüler Mut, Durchhaltevermögen und Erfolg, sowie das Quäntchen Glück, dazu viel Humor und Gelassenheit. Auch die Schüler dankten ihren Lehrkräften und Eltern für alles Unterstützen und Lehren.

Die Entlassfeier wurde mit vielen guten Wünschen des Elternbeirates sowie mit Musik und Gesang bereichert. Die Klasse 8G hatte sich bei Ausgestaltung der anschließenden Feier im Vorfeld intensiv eingesetzt. Suse Karadah sang den Feiernden das Lied "Amazing Grace" . Auch einige Lehrkräfte und Sozialpädagogen riefen den Absolventen die Gnade des Lernens und Unterrichtens in Friedenszeiten ins Bewusstsein em