Es könnte so einfach sein

Woche sechs des Lockdown. Ich sitze mal wieder an der Nähmaschine, um Mund-Nasen-Abdeckungen zu fertigen. Das Kind beobachtet mich und stellt mir die Frage, was ich da tue. Als ich ihm erkläre, dass das Schutzmasken sind folgt - natürlich - das große Warum.

Okay, schnell die Naht fertig stellen, das Kind auf den Schoß nehmen und ihm wieder einmal erklären, was Corona ist, dass Corona der Grund ist, dass er nicht in den Kindergarten darf, seine Großeltern nicht sehen darf und vor allem, dass wir deshalb alle Mund-Nasen-Abdeckungen tragen müssen.

Kurze Stille. Die Rädchen im Kopf laufen auf Hochtouren. Entschlossen folgt seine Erkenntnis, dass er keinen Mundschutz braucht, weil es bei ihm kein Corona gibt! Die Erklärung, dass es sehr wohl Corona gibt, man es eben nur nicht sieht, weil es klitzeklein ist, lässt ihn kalt. Er bleibt bei seiner Überzeugung und unterstreicht diese mit dem einfachen, aber wirkungsvollen Satz: "Nein, nicht in meiner Welt!". Tja, es könnte eigentlich so einfach sein. Virus ignorieren und schon wäre die Welt wieder in Ordnung. Romy Denk