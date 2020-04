Es kamen mehr Spender als sonst

Drei Blutspendetermine hat das Bayerische Rote Kreuz im April im Kreis Haßberge durchgeführt. Dabei kamen in Haßfurt, Ebern und Hofheim mehr Frauen und Männer als sonst zum Spenden. Teilweise bildete sich vor den Spendelokalen aufgrund der wegen Corona eingeführten Abstandsregeln eine lange Schlange. Besonders erfreulich ist nach Mitteilung des Roten Kreuzes, dass 58 Erstspender kamen.

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Anzahl der Spendetermine auf drei reduziert. Dabei gab es neben den sowieso hohen hygienischen Standards weitere Vorsichtsmaßnahmen, um eine mögliche Ansteckung mit dem Virus für Spender und Personal so gering wie möglich zu halten. Vor Betreten des Spendelokals wurde die Temperatur des Spenders gemessen; nur wer weniger als 37,5 Grad Celsius Körpertemperatur hatte, wurde eingelassen.

Vor der Registrierung mussten die Spender ihre Hände mit Seife waschen, anschließend desinfizieren. An der Registratur erhielt jeder seinen eigenen Kugelschreiber zum Ausfüllen des Gesundheitsfragebogens. Stets wurde auf den Mindestabstand von 1,5 Meter geachtet.

In den Spendelokalen waren die Liegen zum Blutspenden ebenfalls mit größerem Abstand als sonst aufgestellt, und nach dem Spenden gab es keine Brotzeit, sondern ein vorbereitetes Lunchpaket zum Mitnehmen.

So wurden der Aufenthalt der Spender auf ein Minimum und der Kontakt zu anderen Mitmenschen auf ein Mindestmaß begrenzt. Die Schutzmaßnahmen wurden von vielen Blutspendern gelobt. So schrieb beispielsweise Eberns Zweiter Bürgermeister Harald Pascher in einem Facebook-Post: "Ich hatte immer das Gefühl, sicher zu sein. Dank an all die vielen ehrenamtlichen Helfer und auch an alle Spender. Sehr gute Organisation und großes Lob."

Am stärksten besucht war der Termin in Ebern am 17. April. 232 Blutspender wurden registriert, darunter 26 Erstspender. Der Andrang war so groß, dass am Abend sogar rund 15 Spender aus Zeitgründen abgewiesen werden mussten; weitere rund 15 traten beim Anblick der Warteschlange den Heimweg an.

Seine 125. Spende gab Erich Grell aus Treinfeld ab. 100 Mal spendeten Heribert Valtin aus Weißenbrunn und Reinhold Prediger aus Herbelsdorf. Armin Bogendörfer aus Gerach spendete zum 75. Mal und Julia Welsch aus Unterpreppach zum 50. Mal. Zehnmal haben Sandra Welsch aus Siegelfeld und Steffen Vogel aus Obertheres ihr Blut gegeben.

Zum Blutspendetermin in Haßfurt kamen 170 Frauen und Männer, darunter 21 Erstspender. Die zehnte Spende gab Eva-Maria Endres (Oberhohenried) sowie die 25. Blutspende Georg Stumpf (Wonfurt) und Sebastian Pollach (Haßfurt). Zum 50. Mal haben Stephan Mix (Haßfurt) und Thomas Griebel (Unterhohenried) gespendet und zum 100. Mal Franz Kuhn (Oberschleichach).

140 Spender kamen zum Blutspendetermin nach Hofheim, darunter elf Erstspender. Ihre zehnte Blutspende gaben Dominik Klopf, Dominik Hüttner, Peter Wagner, Larissa Zimmermann und Daniela Selig. Zum 125. Mal spendete Leonhard Mahr.

Im Mai finden ebenfalls drei Blutspendetermine im Landkreis Haßberge statt. Und zwar am Montag, 11. Mai, von 16 bis 20.30 Uhr in Hofheim (Rot-Kreuz-Haus), am Dienstag, 12. Mai, von 15 bis 20.30 Uhr in Haßfurt (Rot-Kreuz-Haus) und am Freitag, 15. Mai, von 17 bis 20.30 Uhr in Sand (Pfarrheim Sankt Franziskus).