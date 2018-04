Es ist wieder "Orgelzeit"

Am Mittwoch, 11. April, findet von 19.30 bis 20.30 Uhr wieder eine "Orgelzeit" in der evangelischen Kirche statt. Abweichend vom vorgesehenen Programm werden drei Schüler Gerald Finks Werke ausschließlich von Johann Sebastian Bach interpretieren. Von Nikolay Stefanov, Tilmann Metzeroth und Michael Gunselmann werden einige Präludien und Fugen sowie eine komplette Triosonate des Leipziger Meisters interpretiert. Zur Einführung spricht Organist und Organisator Gerald Fink einleitende Worte. Im Anschluss lädt der Orgelbauverein zu Nachgesprächen beim "Orgelwein" ein.

In der Reihe "Orgelzeit" erörtert Fink einmal im Monat interessante Themen rund um die Orgel: Das Instrument, die Vielfalt der Orgelliteratur, Orgelkomponisten und einiges an Hintergrundinformationen mehr werden angesprochen. Die Veranstaltung ist als Gesprächskonzert konzipiert, so dass sich Wort und Musik ergänzen. Es soll für alle Freunde der klassischen Musik ein Angebot sein, für eine Stunde am Abend den ruhigen Kirchenraum und die harmonischen Klänge zu genießen. Der Eintritt ist frei. red