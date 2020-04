Es ist wieder Markt in Grub

Der Markt-Freitag am Rathaus findet statt, in dieser Woche wegen des Feiertags Karfreitag ausnahmsweise am Gründonnerstag, 9. April. Zur Versorgung mit Lebensmitteln bieten folgende Händler ihre Waren an: Pressel - Gemüse/Obst/Pflanzen/Blumen, Nitter - Geflügel, Seidmannsdorfer Fischzucht - Fisch, Schwitzer Lädeli - Käse/Brot, Imker Schütze - Honig. Die Bewirtung des Bratwurststandes erfolgt durch die Freien Wähler.

Während der geltenden Ausgangsbeschränkungen sei der Markt bereits am 27. März schon einmal ohne Probleme durchgeführt worden, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltungsgemeinschaft Grub am Forst. Die Kunden hätten dabei die Aufforderung zum "Abstandhalten" an den Eingängen äußerst korrekt befolgt. red