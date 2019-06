Im Familientreff in der Negeleinstraße findet am Mittwoch, 12. Juni, wieder der Mami-Talk statt. In entspannter Atmosphäre und lockerer Gesprächsrunde werden verschiedenste Fragen rund ums Baby besprochen. Dazu gibt es Tipps und Anregungen für den spielerischen Umgang mit den Jüngsten. Die Runde richtet sich an Eltern mit Babys bis sechs Monate. Dieses Mal geht es um das Thema "Krabbelvers und Streichellied". red