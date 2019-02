Eine Idee spannt sich um die Welt und nimmt auch in Herzogenaurach wieder Gestalt an: Ein Gebet wandert über 24 Stunden lang um den Erdball und verbindet Frauen in mehr als 120 Ländern miteinander. Über Konfessions- und Ländergrenzen hinweg engagieren sich christliche Frauen in der Bewegung des Weltgebetstags. Gemeinsam beten und handeln sie dafür, dass Frauen und Mädchen überall auf der Welt in Frieden, Gerechtigkeit und Würde leben können. In diesem Jahr steht Slowenien im Mittelpunkt. "Es ist für alle Platz!" - unter diesem Motto lädt das Vorbereitungsteam zum Weltgebetstagsgottesdienst am Freitag, 1. März, um 19 Uhr nach St. Josef in Niederndorf ein. Der Gottesdienst wird in ökumenischer Zusammenarbeit mit den katholischen Pfarreien und den evangelischen Gemeinden durchgeführt. red