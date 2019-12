Es hat ein bisschen zu schön geblinkt

Ein Gesamtschaden von circa 18 000 Euro ist die Konsequenz dafür, dass ein 45-jähriger Autofahrers am Sonntagabend unaufmerksam war. Der Mann befuhr die Oeslauer Straße und wurde nach eigenen Angaben von der Weihnachtsbeleuchtung eines Wohnhauses so abgelenkt, dass er einen geparkten VW Caddy übersah. Anscheinend ungebremst fuhr er auf den geparkten Pkw auf, wobei sein Audi so stark beschädigt wurde, dass er abgeschleppt werden musste. pol