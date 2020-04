Es gibt Wege zur Zulassung

Seit Dienstag, 17. März, ist zur Eindämmung einer Weiterverbreitung des Coronavirus die gemeinsame Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde von Stadt und Landkreis Coburg für den Besucherverkehr geschlossen. Die Anliegen der Bürger wurden und werden selbstverständlich weiterhin bearbeitet, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes.

So können Zulassungsvorgänge zum Beispiel per Post an die Zulassungsstelle übermittelt werden. Dazu sind die Kennzeichenschilder und die über die Website (zulassungsstelle-coburg.de) einzusehenden Formulare und Unterlagen beizufügen. Für eiligere Anliegen ist es zudem möglich, die Unterlagen in einen Briefkasten im Windfang im Eingangsbereich zu hinterlegen. Nach der Bearbeitung werden die erledigten Vorgänge zusammen mit einer Rechnung versendet oder der Kunde wird telefonisch über die Möglichkeit der Abholung (ebenfalls ohne persönlichen Kontakt) verständigt. Informationen zu benötigten Unterlagen und Antragsformulare erhalten die Bürger auf zulassungsstelle-coburg.de.

Für unaufschiebbare, dringliche Angelegenheiten und nur nach vorheriger Absprache per Telefon oder per E-Mail besteht auch eingeschränkt die Möglichkeit zum persönlichen Kontakt. Ziel all dieser Maßnahmen sei es, für die Bürger weiter uneingeschränkt handlungsfähig zu bleiben, indem das Risiko der Weiterverbreitung des Coronavirus minimiert wird. "Wir bitten die Bürgerinnen und Bürger um Verständnis für diese Maßnahme, die wir insbesondere in deren Sinne getroffen haben", heißt es abschließend in der Mitteilung. red