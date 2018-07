Es gibt schon Karten für TBC

"Wann, wenn nicht wir?" titelt das neue Programm von "Totales Bamberger Cabaret" (TBC). Sie treten auf am Freitag, 25. Januar 2019, um 20.30 Uhr im "Schwarzen Bären" in Beiersdorf. Karten dafür gibt es schon jetzt in der Geschäftsstelle des Coburger Tageblatts in der Hindenburgstraße 3a. red