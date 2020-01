Kulmbach 07.01.2020

Bauernball

Es gibt noch Restkarten

Für den Bauernball am morgigen Freitag in der Dr.-Stammberger-Halle gibt es noch wenige Restkarten. Weitere Infos in der BBV-Geschäftsstelle in Kulmbach, Konrad-Adenauer-Straße 4, Telefon 09221/97560....