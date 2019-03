Es gibt noch Restkarten für Theaterabende

Die Theatergruppe Burkardroth präsentiert ab Freitag, 29. März, die Komödie "Räuber im Rock" von Arno Boas. Für die Theaterabende in der Edelweißhalle in Lauter am 29. und 31. März und im Pfarrsaal Bad Bocklet am 6., 7., 13. und 14. April gibt es noch Restkarten unter Tel.: 09734/5015 ab 17 Uhr oder an der Abendkasse. sek