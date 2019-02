Aufgrund Doppelreservierungen und kurzfristiger Einzelrückgaben sind noch Sitzplatzkarten für den ultimativen Weiberfasching mit dem Motto "Las Vegas" übrig. Diese können am heutigen Mittwoch, 27. Februar, bei der Volksbank in Weilersbach ergattert werden oder dann am Donnerstag, 28. Februar (auch Veranstaltungstag), an der Abendkasse. red