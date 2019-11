Es gibt noch Karten für Theaterliebhaber

Die Theatergruppe Katzenbach führt am Samstag, 16. November, um 14 und 19.30 Uhr sowie am Freitag, 22., und Samstag, 23. November, jeweils um 19.30 Uhr im Vereinsheim Katzenbach die ländliche Komödie "Die Gedächtnislücke" von Bernd Gombold auf. Weitere Vorstellungen gibt es am Freitag, 29., und Samstag, 30. November, jeweils um 19.30 Uhr im Großen Kursaal in Bad Bocklet. Für die Aufführungen in Katzenbach sind nur noch Einzelkarten verfügbar, für die in Bad Bocklet gibt es noch ausreichend Plätze. sek