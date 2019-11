Es gibt noch Karten für die Weihnachtsfeier

Der Seniorenbeirat der Stadt teilt mit, dass es noch Karten für die Seniorenweihnachtsfeier am Donnerstag, 5. Dezember, um 14 Uhr in der Dr.-Stammberger-Halle gibt. Diese können kostenlos zu den Geschäftszeiten der Stadtverwaltung im Ordnungsamt (im Vereinshaus am Marktplatz) bei Frau Fischer geholt werden. Ein Einlass an der Weihnachtsfeier ist nur mit Eintrittskarte möglich. red