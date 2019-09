Es gibt noch Karten für die Schlosskonzerte

Die Reihe "Konzert auf Schloss Rosenau" wird fortgesetzt mit Auftritten des Duos "ConBrio" am Sonntag, 22. September, und des Klarinettentrio "Schmuck" am Sonntag, 29. September. Beginn der beiden Veranstaltungen ist jeweils um 19.30 Uhr. Für beide Konzerte gibt es noch Karten in der Stadtkasse im Rödentaler Rathaus oder unter der Telefon nummer 09563/9626 sowie an der Abendkasse. Die Zufahrt zum Schloss ist allerdings nicht möglich, für Besucher stehen die ausgeschilderten Parkplätze im Bereich der Orangerie oder des Parkrestaurants zur Verfügung. red