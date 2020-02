Es gibt noch Karten für die Kochshow

Der Wirsberger Fernsehkoch Alexander Herrmann ist mit seiner Liveshow "Schnell mal was Gutes!" auf Tour. Am Freitag, 28. Februar, ab 19 Uhr bietet er in Kulmbach Stand-up-Comedy und Kochkunst auf höchstem Niveau. Die Zuschauer dürfen sich auf Tipps und Tricks aus der Sterneküche und eine Menge Spaß freuen. Der Franke serviert exzellente Gerichte zum Nachkochen und lustige Anekdoten von den Dreharbeiten seiner TV-Shows. Für den Auftritt in der Dr.-Stammberger-Halle gibt es noch ein paar Karten. red