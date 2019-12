Es gibt noch Karten für den festlichen Ball

Die Tanzsportabteilung im ASV Niederndorf lädt ein zum diesjährigen festlichen Ball - und hat noch einige Karten für Kurzentschlossene. Die Gäste erwarten am Samstag, 7. Dezember, in der Schulturnhalle wie immer ein festliches Ambiente und ein abwechslungsreiches Programm, teilen die Tanzsportler mit. Die Abteilung zeigt eine (Damen-)Solo-Swing-Choreographie. Antonia Joschko vom TSV Neunkirchen am Brand, unter anderem Vizeweltmeisterin der Junioren, fährt eine Einrad-Kür mit dem Titel "Von Latino bis Samba". Nadine und Andreas Urban, ein hochkarätiges Senioren-II-Paar, werden mit einer Show ihrer Standard-Tänze den Höhepunkt des Abends bilden. Zur weiteren Unterhaltung spielt die "Da Capo"-Tanz- und Showband in siebenköpfiger Besetzung. Einlass zur "Happy Hour" ist ab 19 Uhr, Beginn ist um 20 Uhr. Restkarten sind erhältlich auf Anfrage bei Familie Rühling unter der Telefonnummer 09132/62687. red