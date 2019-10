Es gibt Karten für die Wissenschaftsnacht

Am Samstag, 19. Oktober, wird an den Wissenschaftsstandorten im Städte-dreieck Erlangen/Fürth/Nürnberg die Nacht von 18 bis 1 Uhr wieder zum Tag. Bei über 1000 Veranstaltungen anlässlich der "Langen Nacht der Wissenschaften" haben die Besucher die Möglichkeit, sich mit wissenschaftlichen Fragestellungen und Phänomenen auseinanderzusetzen. Neben den Hochschulen der Region, Forschungseinrichtungen und forschungsaktiven Unternehmen beteiligen sich auch wieder städtische Einrichtungen an der beliebten Wissenschaftsnacht und präsentieren verständliche Forschung für Groß und Klein. Die Tickets kosten 15 Euro (ermäßigt zehn Euro) und sind unter anderem an allen bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet (www.nacht-der-wissenschaften.de) erhältlich. Mit einem Vollzahler-Ticket können bis zu vier Kinder unter 15 Jahren zu allen Veranstaltungen und im Verkehr mitgenommen werden. Die Angebote des Kinderprogramms sind teilweise anmeldepflichtig. red