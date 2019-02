Es gibt Infos zu neuer Taschengeldbörse

Gemeinsam mit dem Quartiersstützpunkt Creidlitz wird der Awo-Treff eine Taschengeldbörse ins Leben rufen. Kleine Dienstleistungen wie Einkaufen, Schnee schippen oder Vorlesen werden von Schülern übernommen. So haben ältere Menschen regelmäßig Kontakt mit jungen Menschen. Somit könnten von dem Ganzen gleich zwei Generationen profitieren. In der Informationsveranstaltung wird das Konzept erläutert, und vielleicht bekundet die eine oder andere Person schon ihr Interesse, die Hilfe von Jugendlichen anzunehmen. Die Informationsveranstaltung findet am Donnerstag, 21. Februar, um 15.30 Uhr im Treff am Bürglaßschlösschen statt. Um eine Anmeldung unter der Telefonnummer 09561/94415 oder per E-Mail an: awo.treff.coburg@awo-ofr-mfr.de wird gebeten. red