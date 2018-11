Es gibt für Frauen ein Leben über 50

Annette von Bamberg präsentiert am Samstag 24. November, in der Kultur.Werk.Stadt ihr neues Kabarettprogramm " Es gibt ein Leben über 50 - jedenfalls für Frauen". Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Karten gibt es in der Geschäftsstelle des Coburger Tageblatts in der Hindenburgstraße 3a in Coburg. red