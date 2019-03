Es gibt fünf Varianten für eine Zufahrt zum neuen Baugebiet

Noch nicht in trockenen Tüchern ist das Neubaugebiet "Neuhaus Südwest-Steigerwaldblick", da noch immer Uneinigkeit über die Zufahrtswege zu den geplanten 24 Bauplätzen besteht. Bürgermeister Karsten Fischkal (FW) präsentierte dem Bauausschuss am Mittwochabend fünf Varianten.

Er selbst favorisiert die Variante, bei der der parallel zur Kreisstraße verlaufende Flurbereinigungsweg als Zufahrtsstraße ausgebaut würde. Jedoch nicht in der momentanen Breite von elf Metern, sondern 3,5 Meter breit und mit einem zwei Meter breiten Multifunktionsstreifen.

Zudem wäre es seiner Meinung nach nicht erforderlich, dass die Straße im Neubaugebiet wie geplant sieben Meter breit wäre. Eine Breite von drei bis 3,5 Metern plus einem zwei Meter breiten Multifunktionsstreifen wäre völlig ausreichend und würde so auch die Möglichkeit bieten, Parkplätze zu schaffen.

Norbert Birkner (FW) hingegen zieht die Variante 0 vor, bei welcher der Flurbereinigungsweg nur ein kleines Stück in die Planung mit einbezogen würde. Sollte jedoch die von Fischkal präferierte Variante den Zuschlag erhalten, müsse man auch Gehsteige auf beiden Seiten einplanen.

Fischkal gab zu bedenken, dass bei einem späteren Ausbau des Flurbereinigungswegs, zum Beispiel aufgrund der Ausweisung eines weiteren Baugebietes, die Kosten anteilig auf die Anwohner auf beiden Seiten des Weges umgelegt werden müssten. Bei der von ihm bevorzugten Variante hingegen entfielen sie auf den Investor, was allerdings bedeutet, dass die Kosten für die Bauplätze etwas höher lägen als in der Variante 0. Die Gemeinderäte wollen jetzt alle fünf Varianten prüfen, so dass noch kein Beschluss gefasst werden konnte.

Untragbar ist die Parksituation in der Oesdorfer Straße zwischen Brandenburger Straße und Frankenring. Der Bereich ist oftmals beidseits derart zugeparkt, dass bei dem hohen Verkehrsaufkommen kaum mehr ein Durchkommen ist. Sowohl für Pkws nicht, insbesondere aber auch nicht für Rettungsfahrzeuge oder Feuerwehr.

Vorgesehen ist hier das Ausweisen von zehn Parkplätzen wechselseitig rechts und links, was die Situation entspannen könnte. Ein entsprechender Versuch wird gestartet. Bei einem positiven Ergebnis werden die Parkplätze dann fest eingezeichnet. bs