Es gibt ein Leben über 50 für Frauen

Die Sommerferien sind zu Ende und schon geht es mit der Kultur wieder nach drinnen. Am Freitag, 14. September, geht's schon los. Die Bamberger Kabarettistin Annette von Bamberg (ehemals "Die Tanten") kommt mit ihrem Erfolgs-Soloprogramm: "Es gibt ein Leben über 50 - jedenfalls für Frauen" in den Saal des Gasthauses Auerhahn in Rottenbach. Beginn ist 20 Uhr. Einlass ist um 18 Uhr. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen. red