Es gibt doch einen kleinen Unterschied

"Es ist schon ein Unterschied, ob eine Flasche Klosterfrau Melissengeist oder eine Eintrittskarte für meine Show unterm Weihnachtsbaum liegt", so die fränkische Kabarettistin Auguste. Nun gastiert die Maßbacherin mit ihrem Programm "...der klenne Unterschied!", am Mittwoch, 15. Januar, im Gasthaus "Zum Adler" in Großwenkheim. Der heitere Abend beginnt um 18.30 Uhr mit einem fränkischen Gaumenschmaus aus der Küche, und anschließend heißt es Bühne frei für ein abwechslungsreiches Programm aus Kabarett und Artistik, ist einer Pressemitteilung der Künstlerin zu entnehmen. Der Einlass ist um 18 Uhr.

Kittelschürze, Gummistiefel und immer einen flotten Spruch auf den Lippen, das sind die Markenzeichen des fränkischen Urgewächses. Im "fränkisch-deftigen" Dialekt betrachtet Auguste (alias Andrea Wehner) die immer wieder faszinierende Welt des weiblichen und männlichen Geschlechts. Mit den Augen eines Singles versucht die in die Jahre gekommene Frau für manche menschlichen Prägungen, Reaktionen und Schwächen die Ursachen zu finden. Dabei muss Auguste immer wieder feststellen, dass es eben doch einen kleinen Unterschied gibt.

Die Besucher dürfen sich auf eine sehr unterhaltsame Veranstaltung, gespickt mit Gesangs- und Akrobatikeinlagen, freuen.

Vorverkauf: Fränk. Kabarett gepaart mit Fränk. Gaumenschmaus bei "nah & gut" sowie im Gasthaus "Zum Adler", Großwenkheim. red