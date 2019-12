Es gibt auch Frauen in der Freimaurerei

Dass es auch weibliche Freimaurer gibt, ist vielen Menschen, auch vielen männlichen Freimaurern, nicht bekannt. In Deutschland sind es gegenwärtig knapp 600 in 29 Logen. In Bayern gibt es bisher zwei Frauenlogen unter dem Dach der Frauen-Großloge von Deutschland (FGLD). "Obwohl wir so wenige sind, verstehen wir uns nicht als Elite", betont Corinne Reichhart, die Meisterin vom Stuhl der Loge Aurora in Nürnberg.

In Freimaurerinnenlogen treffen Frauen aus unterschiedlichen Berufszweigen und aus allen Generationen zusammen. In der Nürnberger Frauenloge ist die jüngste Schwester 29 Jahre alt, die älteste 77. Dort begegnen sich Einzelhandelskauffrau, Lehrerin und Künstlerin auf Augenhöhe. "In der Freimaurerei wird mir nicht gesagt, wie ich sein soll. Sondern ich entscheide selbst, an welchen Ecken und Kanten ich arbeite. Das war für mich als Gast entscheidend, als ich mich entschloss, um Aufnahme in die Loge zu bitten. Ich bin tatsächlich geduldiger geworden und kann andere Meinungen auch mal einfach stehen lassen", erzählt Corinne Reichhart von sich.

Der Aufbau einer Frauenloge in Bamberg ist das Ziel des "Arbeitskreises freimaurerisch interessierter Frauen in Bamberg". Freimaurerinnen der Loge Aurora aus Nürnberg führen in Kooperation mit den Bamberger Brüdern und Schwestern, wie sich nennen, aus anderen Logen seit Oktober 2019 einmal monatlich öffentliche Informationsveranstaltungen durch. Dort werden Vorträge über die Freimaurerei und über freimaurerische Themen wie Freiheit, Toleranz, Arbeit mit Symbolen gehalten, aber auch zu anderen Themen. Im Anschluss an den Vortrag können die Gäste jeweils ihre Fragen stellen. Zum nächsten Gästenachmittag am Samstag, 7. Dezember, um 14 Uhr lädt der Arbeitskreis ins Bamberger Logenhaus, Franz-Ludwigstraße 16, ein. Silvia Wagner hält einen Vortrag zum Thema "Das Licht auf unserem Weg". Danach beantworten Freimaurerinnen Fragen der Gäste. Rückfragen und Anmeldungen gerne an ak_bamberg@freimaurerinnen-nuernberg.de. red