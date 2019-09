Es geht zur Fledermaus

Am Samstag, 14. September, tauchen die Teilnehmer einer Führung des Bundes Naturschutz in die faszinierende Welt der Fledermäuse ein. Bei Einbruch der Dämmerung werden im Bamberger Hain deren Lebensräume, besonderen Merkmale und Verhaltensweisen erkundet. Dabei können mit Hilfe eines speziellen Ultraschall-Empfängers die Rufe der Fledermäuse hörbar gemacht werden. Für die ungefähr zweistündige Veranstaltung wird ein kleiner Teilnahmebeitrag erhoben. Eine Anmeldung ist bis zum 12. September unter Telefon 0951/18327005 oder E-Mail an diedicke@naturerlebnis-bamberg.de möglich. Treffpunkt ist am Bootshaus im Hain, die genaue Uhrzeit wird bei der Anmeldung bekanntgegeben. red