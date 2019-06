Es geht zum Patersberg

Der Bund Naturschutz, Kreisgruppe Lichtenfels, führt am Samstag, 22. Juni, um 14 Uhr eine Exkursion zum Patersberghof in Veitlahm durch. Eine Anmeldung ist bis 19. Juni beim Bund Naturschutz (Telefonnummer 09571/2586, E-Mail: lichtenfels@bund-naturschutz.de) erforderlich. Geplant sind eine Führung auf einem biologisch-dynamischen Demeter-Betrieb mit eigener Käserei und Gärtnerei. Im Anschluss findet ein gemütliches Beisammensein im Patersberg-Café statt. Treffpunkt ist am Patersbergweg 7 in Veitlahm. red