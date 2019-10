Es geht zum Karpfenessen

Der Rennsteigverein 1896 lädt am Samstag, 19. Oktober, zur Karpfenwanderung ein. Treffpunkt und Abfahrt ist um 10 Uhr an der Wandertafel in Zapfendorf. Die Teilnehmer fahren zunächst über die B 505 nach Seußling. Von dort beginnt um 10.45 Uhr die rund fünf Kilometer lange Wanderung nach Großbuchfeld. Um 12 Uhr ist Karpfenessen in der Gastwirtschaft Weber vorgesehen. Anschließend erfolgt der Rückweg nach Seußling. Autofahrer haben die Möglichkeit, das Auto nach Großbuchfeld zu holen. Auskunft geben die Wanderführer Christine und Kurt Enzi, Tel. 09547/1764. red