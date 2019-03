Es geht zu wie beim "verrückten Professor"

"Belladonna und saure Gurken" heißt das Stück, das die Theatergruppe des TSV Gemünda im Mai zur Aufführung bringt. An fünf Terminen strapazieren die Darsteller im Sportheim die Lachmuskeln ihrer Zuschauer.

Die Handlung des Lustspiels garantiert auf jeden Fall Spaß: Der Apotheker und Hobby-Chemiker Max Loppmann (dargestellt von Michael Löhlein) hat ein neuartiges Serum entwickelt. Damit will er die Menschheit von Schweißgeruch befreien und selbst damit reich und berühmt werden. Er will sein Serum an Menschen testen, obwohl sein Versuchskaninchen daran gestorben ist. Als falscher Arzt und Professor lockt er einige arglose Patienten in seine falsche Praxis, die freiwillig an einer vierwöchigen Testreihe teilnehmen. "Professor Dr." Loppmanns Serum kann nur wirken, wenn ihm - je nach Patientin oder Patient - hochkonzentrierte weibliche oder männlich Hormone beigemischt werden. Leider kommt es bei der Zuteilung der Hormone zu einer verhängnisvollen Verwechslung (nach der Komödie "Der verrückte Professor" von Helmut Schmidt). Es spielen: Yvonne Benthien, Anke Dippold, Manuela Hennig, Clarissa Jäger, Michael Löhlein, Uwe Pflaum, Leo Tusche und Herbert Zapf. Souffleuse ist Sabine Kübele, Maske: Bärbel Löhlein, Regie führt Josef Starkl. cahö