Es geht voran bei den Neuseser Flößern

"Gegen den Trend" bezeichnete Vorsitzender Dieter Endres in seinem Rechenschaftsbericht die erneute Zunahme an Mitgliedern seines Flößervereins Neuses, so dass der Verein jetzt bei der "Rekordzahl" von 188 stehe. Unter den 16 Neuzugängen seien erfreulicherweise auch einige gewesen, die "den Floßhaken in die Hand" genommen hätten, also zum aktiven Flößen bereit waren.

Zuvor hatte Endres im Gasthaus Richter "wieder einmal ein volles Haus" zur Jahreshauptversammlung begrüßt. Ein arbeitsreiches, aber schönes Jahr sei 2018 gewesen, meinte der Vorsitzende, und berichtete stolz von den in der Saison wöchentlich durchgeführten Floßfahrten auf der Rodach mit insgesamt rund 3000 "hochzufriedenen Floßgästen".

Saison 2019 fast ausgebucht

Die Fahrten für die neue Saison seien bereits fast vollständig ausgebucht, sogar für 2020 gibt es Vorausbuchungen. Die Ausrichtung des Kreisflößertreffens durch seinen Flößerverein sei auch infolge des großen Einsatzes der Flößerfrauen rundum ein Erfolg gewesen. Weitere Höhepunkte waren u. a. das Flößerfest ("von der Sonne verwöhnt") mit Kinderflößen und Modellvorführungen, die Mit-Ausrichtung der Neuseser Kirchweih u. a. mit Floßfahrt bis zum "Unteren Wehr", die Aktivenfahrt nach Regensburg mit Donauschifffahrt und die Flößerweihnacht ("Der Nikolaus wusste über jeden was!").

Am Deutschen Flößertag in Unterreichenbach/Schwarzwald nahmen die "Neusiche" mit sieben Mann teil. Einer davon, Valentin Piontek, war der Erste, der auf dem 120 Meter langen Schwarzwaldfloß auf der Nagold aktiv mitmachen durfte. Die Hüttenöffnung von Dienstag bis Donnerstag habe sich bewährt und werde sehr gut angenommen, meinte Vorsitzender Endres.

"Es ist ein Wahnsinn, was ihr in einem Jahr geschafft habt, ihr habt aber auch eine tolle Mannschaft!", zeigte sich Bürgermeister Wolfgang Beiergrößlein beeindruckt von den vielen Aktivitäten. Kreisheimatpfleger Hans Blinzler lobte die "einfach perfekte" Ausrichtung des Kreisflößertreffens im Neuseser Sportheim und sprach Änderungen im Zusammenspiel mit der Behörde an, welche im Floßausschuss unter dessen Vorsitzendem Friedrich Fricke besprochen werden sollten. Letztgenannter, er ist auch Vorsitzender der Unterrodacher Flößer, konnte mit der erfreulichen Nachricht aufwarten, dass der Bayer. Verein für Heimatpflege den vier Floßvereinen im Landkreis für ihre Pflege der Tradition den Landespreis 2018 verliehen habe; neben der ehrenvollen Auszeichnung gebe es auch eine ansehnliche finanzielle Unterstützung.

Winfried Lebok vom Verein für Kulturpflege freute sich, dass die Neuseser Flößer sich wieder "vorbildlich am Neuseser Dorfleben beteiligten".

Abschließend nannte noch Vorsitzender Endres in seinem Ausblick das Flößerfest am 6. Juli, die Kerwa am 30. August und die Weihnachtsfeier am 14. Dezember. hb