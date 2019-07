Es geht ums Regionalmanagement

Die nächste Sitzung des Kreisausschusses der Stadt Lichtenfels findet am Montag, 8. Juli, statt. Die Tagesordnung beinhaltet unter anderem die Aufstellung der Vorschlagsliste für die Wahl der ehrenamtlichen Richter am Verwaltungsgericht Bayreuth. Außerdem stimmen die Ausschussmitglieder über die Umnutzung des dem Kreis gehörenden Anwesens in der Gabelsbergerstraße 24, in Lichtenfels, zu einem Verwaltungsgebäude ab. Die Information zur beabsichtigten Pflege des Straßen begleitenden Grünstreifens sowie das Regionalmanagement bis 2020 sind weitere Punkte. Beginn ist um 9.30 Uhr im kleinen Sitzungssaal des Landratsamtes. red