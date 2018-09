Bereits zum dritten Mal in diesem Jahr lud die SPD-Bundestagsabgeordnete und gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion Sabine Dittmar zu einer Veranstaltung aus der Reihe "Fraktion vor Ort" ein. Diesmal war die ehemalige Bundesgesundheitsministerin und Bundestagsvizepräsidentin a.D. Ulla Schmidt mit dem Thema "Familien unterstützen" zu Gast im Burkardus Wohnpark in Bad Kissingen.

Gesellschaft verändert sich

Ulla Schmidt ließ keinen Zweifel daran, welch hohe Wertschätzung sie der Familie entgegenbringt. Allerdings dürfe man nicht den Fehler machen, am traditionellen Familienbild festzuhalten und auf diesem zu beharren. Familien haben sich geändert. "Heute gibt es sehr viele unterschiedliche Lebensentwürfe", machte die SPD-Politikerin klar. "Aufgabe der Politik ist es, die richtigen Antworten auf diese Veränderungen in der Lebenswelt der Menschen zu geben." Dabei dürfe man eines nie außer Acht lassen: Gegenseitiger Respekt voreinander und eine Begegnung auf Augenhöhe seien zwei Grundpfeiler. "Es geht ums Miteinander und nicht darum, gegeneinander zu hetzen." Nur wenn das berücksichtigt werde, könnten sich Kinder gut entwickeln und ihre Phantasie entfalten.

"Wir müssen Familien fördern und dafür sorgen, dass vor allem Kinder einen guten Start ins Leben haben", strich auch Sabine Dittmar die Bedeutung einer umsichtigen Familienpolitik heraus und stellt mit Blick auf die Ziele der SPD klar. "Wir sind der Motor, wenn es darum geht, Chancengleichheit von Anfang an zu schaffen und die Lebensbedingungen zu verbessern."

Eine wichtige Weichenstellung auf dem Weg dorthin sei das "Gute-Kita-Gesetz", mit dem in den kommenden drei Jahren 5,5 Milliarden Euro bereitgestellt werden. Ziel: "Wir wollen die Kinderbetreuung verbessern und die Eltern bei den Kosten entlasten", führte Ulla Schmidt aus. Auch der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulalter werde von der SPD-Bundestagsfraktion bis 2020 angestrebt. Allerdings brauche es dazu eine Änderung des Grundgesetzes, damit der Bund Kommunen direkt beim Auf- und Ausbau von Kindertagesstätten unterstützen könne.

Ein weiterer Bereich der Familienpolitik, der Ulla Schmidt, die auch Bundesvorsitzende der Lebenshilfe ist, besonders am Herzen liegt, ist die Inklusion. "Das tägliche Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung muss selbstverständlich sein", machte sie klar. Allerdings sei eine inklusive Gesellschaft nicht per Gesetz zu verordnen. Der Weg dahin wird jedoch mit Gesetzen geebnet werden.

Pflegestützpunkt befürwortet

Auch die bessere Unterstützung von pflegenden Angehörigen ist aus Sicht der beiden Politikerinnen ein wichtiger Ansatzpunkt einer nachhaltigen Familienpolitik. Hier konnte Sabine Dittmar bestätigen, dass der Kreistag, dem sie ebenfalls angehört, einem Pflegestützpunkt auch in Bad Kissingen inzwischen nicht mehr abgeneigt sei. "Eine solche Einrichtung wäre wichtig und könnte eine große Hilfe für pflegende Angehörige sein." Kritisch berichtete die Maßbacherin, dass von den ursprünglich geplanten 68 Pflegestützpunkten bayernweit erst neun bestehen. Allerdings sind vier davon in Unterfranken verortet, nämlich in Bad Neustadt, Haßfurt, Schweinfurt und Würzburg.

An den Vortrag schloss sich eine Diskussionsrunde an, in der auch über das bayerische Familiengeld diskutiert wurde.