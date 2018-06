Es geht ums Ehrenamt

red



Von der neuen Datenschutzgrundverordnung (abgekürzt DSGVO) bis hin zur Nachwuchsarbeit: Ehrenamtlich Engagierte stehen vor einigen Herausforderungen. Damit sie aktuelle Diskussionspunkte direkt ansprechen können, hat die Bamberger Landtagsabgeordnete Staatsministerin Melanie Huml CSU ) die neue Ehrenamtsbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung eingeladen: Gudrun Brendel-Fischer , die auch Landtagsabgeordnete für Bayreuth ist, kommt am Freitag, 29. Juni, nach Bamberg . In der MTV-Gaststätte (Jahnstraße 32) erläutert die Ehrenamtsbeauftragte um 15 Uhr ihre Pläne und gibt einige grundlegende Hinweise zur DSGVO, dann stellt sie sich den Fragen aus dem Publikum. Anmelden können sich Interessierte im Abgeordnetenbüro unter der Telefonnummer 0951/96439743 oder per E-Mail an die Adresse mdl@melanie-huml.de.