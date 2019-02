Es geht ums Buskonzept

Zu einer Sitzung kommen am Donnerstag, 28. Februar, um 17 Uhr die Mitglieder der Stadtrats im Rathaus zusammen. Auf der Tagesordnung stehen die Sanierung des Turbinenhauses "Alte Spinnerei" im Zuge des Industriebrachen-Programms sowie die Instandsetzung der Außentreppe an der Pestalozzischule. Außerdem geht es um einen Antrag auf Neubau einer Wohnanlage mit fünf Wohneinheiten und einer Tiefgarage im Untergeschoss auf einem Grundstück in der Nähe der Ferdinand-Brandt-Straße in Kulmbach. Die Konzeption des Stadtbusverkehrs mit Abschluss einer Zweckvereinbarung mit dem Landkreis Kulmbach über die Durchführung von Leistungen des öffentlichen Personennahverkehrs ist ebenfalls ein Tagesordnungspunkt. red