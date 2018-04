Es geht um Schulthemen und Personalien

Wie das Landratsamt Haßberge mitteilt, finden in der übernächsten Woche zwei Sitzungen des Kreistages Haßberge und seines Ausschusses für Bau und Verkehr statt.

Der Ausschuss für Bau und Verkehr kommt am Mittwoch, 18. April, um 14.30 Uhr in der Heinrich-Thein-Schule Haßfurt

zusammen. Treffpunkt der Ausschussmitglieder ist vor dem Haupteingang der Schule. Parkmöglichkeiten befinden sich im angrenzenden Wohngebiet beziehungsweise direkt an der Hofheimer Straße.

Auf der Tagesordnung des öffentlichen Teils der Sitzung stehen die Besichtigung der Heinrich-Thein-Berufsschule mit einem Bericht zum Stand der Bauarbeiten, eine Information über die Jacob-Curio-Realschule Hofheim, die Bewerbung um eine Förderung nach dem Kommunalinvestitionsprogramm Schulinfrastruktur und die Beschlussfassung über die Nahverkehrsplanung (dabei geht es um die Laufzeitbegrenzungen bei Neuerteilung von Linienkonzessionen im Bereich des Landkreises Haßberge).

Die nächste öffentliche Sitzung des Kreistages Haßberge findet am Donnerstag, 19. April, ab 14 Uhr im großen Saal des Landratsamtes in Haßfurt statt. Dabei stehen folgende Themen auf der Tagesordnung: die Verabschiedung von Adelinde Friedrich, Abteilungsleitung III des Landratsamtes, die Beschlussfassung über die Besetzung des Kreistages (hier geht es um die Niederlegung des Amtes als Kreisrätin durch Susanne Kastner und deren Verabschiedung sowie um die Nachfolge im Amt als Kreisrätin durch Judith Geiling, Eichelsdorf, und die Neubesetzung/Änderung der Ausschussbesetzungen und der Vertretungen in Gremien durch die SPD-Kreistagsfraktion) und ein Antrag der Gemeinde Rauhenebrach auf Herausnahme einer Teilfläche des Grundstückes mit der Flurnummer 339 der Gemarkung Prölsdorf aus dem Landschaftsschutzgebiet des Naturparks Steigerwald. red