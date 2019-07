Bei der Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Schulzentrum Kronach am Freitag, 26. Juli, stehen auf der Tagesordnung neben Jahresrechnung und Genehmigung über- und außerplanmäßiger Ausgaben Schubladenprojekte bzw. Vorsorgeplanungen. Beginn ist um 9 Uhr in der Mensa am Schulzentrum. red