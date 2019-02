Es geht um Schimmel

Das Landratsamt Bamberg teilt mit, dass am kommenden Dienstag, 12. Februar, ein Vortrag der Klimaallianz Bamberg in Zusammenarbeit mit beziehungsweise in der Gemeinde Königsfeld stattfindet. Das Motto der Veranstaltung lautet "Schimmel: Entstehung - Beseitigung - Vermeidung". Dabei wird der Schimmel in Gebäuden näher betrachtet. Praxisnahe Beispiele sollen Zusammenhänge verdeutlichen und zeigen, wie einfach es sein kann, Schimmel zu vermeiden.

Der Vortrag richtet sich an Mieter, Vermieter und Bauherren. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr in der Gastwirtschaft "Drei Kronen" in Königsfeld. red