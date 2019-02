Es geht um Schafe und Ziegen

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kitzingen bietet am Donnerstag, 21. Februar, eine Fachtagung zum Thema "Aktuelles aus der Schaf- und Ziegenhaltung" an. Beginn ist um 19 Uhr im Gasthaus "Opel" in Himmelkron. Themen der Fachtagung sind Aktuelles zur Förderung, Bedeutung und Durchführung der Futterplanung, Problematik der Beweidung unter verschiedenen Witterungs- und Futtereinflüssen, Beurteilungskriterien im Tierschutz sowie Aktuelles zur Blauzungenkrankheit. red